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Удальцов арестован на десять суток из-за акции в поддержку Фургала

Удальцов арестован на десять суток из-за акции в поддержку Фургала
Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов
Фото: Reuters

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы арестовал на десять суток координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова за организацию несогласованной акции 25 июля в Москве, сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

"Суд назначил Удальцову наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток за организацию публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП)", - сказали в суде.

Накануне Удальцов сообщил, что его задержали сотрудники правоохранительных органов. Ему было предъявлено обвинение в организации несогласованных акций. До заседания суда Удальцова оставили на ночь в отделе полиции.

25 июля в Москве прошла акция протеста в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По данным СМИ, на акции было задержано около 20 человек. Сам Удальцов в ней участия не принимал, поскольку был вызван в этот день в полицию для дачи объяснений.

Сергей Удальцов

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