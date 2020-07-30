Семья Фургала начала сбор средств на адвокатов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Семья экс-губернатора Сергея Фургала попросила жителей Хабаровского края помочь им деньгами на оплату услуг адвокатов. Обращение сестры бывшего чиновника Галины опубликовано в инстаграме регионального отделения ЛДПР.

Сначала родственники Фургала хотели создать фонд для его поддержки, но оказалось, что на это может уйти до четырех месяцев. Поэтому они решили нанять для его защиты коллегию адвокатов Хабаровского края, но на это нужны средства.

Галина объяснила, что семья не может сама платить адвокатам, поскольку ее счета арестованы.

Она пообещала регулярно отчитываться о поступлении пожертвований и о расходах.

Фургал был задержан 9 июля, перевезен в Москву и арестован по обвинению в организации заказных убийств предпринимателей в середине 2000-х годов. Он все обвинения отвергает.

С 11 июля в Хабаровском крае ежедневно проходят акции в его поддержку. Люди сначала требовали его освободить и вернуть в регион, затем начали требовать, чтобы его судили в Хабаровске и чтобы процесс был открытым.