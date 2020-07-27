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Сергея Удальцова задержали в Москве

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов сообщил, что его задержали в Москве.

"Около часа назад выходил из дома, подъехала машина, вышли сотрудники полиции и посадили меня в машину. Без всяких объяснений доставили меня в ОВД по Мещанскому району Москвы, где я сейчас и нахожусь", - сказал Удальцов "Интерфаксу".

Позднее в понедельник Удальцов сообщил, что ему "предъявили обвинение в организации несогласованных акций в поддержку жителей Хабаровска".

"Меня в ОВД оставляют до утра, завтра повезут в суд якобы за организацию каких-то несогласованных акций в поддержку Хабаровска. Совершенно непонятные обвинения, потому что я ни на каких акциях не был", - сказал Удальцов "Интерфаксу".

Он уточнил, что ему грозит административный арест.

Официальной информацией правоохранительных органов "Интерфакс" не располагает.

Сергей Удальцов

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