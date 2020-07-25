"Левый фронт" сообщил о задержании около 30 человек на акции в Москве

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Около тридцати человек были задержаны в Москве у здания Генпрокуратуры во время несогласованной акции в поддержку жителей Хабаровска и политзаключенных, а также против преследования оппозиции, сообщили в субботу в пресс-службе "Левого фронта".

По данным движения, на Тверской площади собралось более 200 человек. Участники собрались, чтобы передать генпрокурору требования освободить политзаключенных и прекратить преследование оппозиции, отмечается в сообщении.

"Граждане намеревались мирно подать свои требования в Генпрокуратуру РФ, однако, как только они собрались - начались массовые задержания, сотрудники полиции просто хватали людей и тащили в автозаки без объяснения причин. Всего задержано около 30 человек", - рассказали в пресс-службе.

Среди задержанных сторонники "Левого Фронта", КПРФ, незарегистрированной партии "Другая Россия".

Задержанных доставили в ОВД Москвы, в отношении них составляются административные протоколы за участие в несанкционированной массовой акции.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске проходит вторая за субботу несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Первая, по данным мэрии города, собрала 6,5 тыс. человек.