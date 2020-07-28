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Сафронов отказался заключать сделку со следствием

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Следствие ФСБ предлагало журналисту и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, заключить досудебное соглашение, в рамках которого он должен был раскрыть свои журналистские источники, сообщил "Интерфаксу" адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"Следователь как бы невзначай сказал, что он видит лучшим выходом (для Сафронова - ИФ) досудебное соглашение. Условием было бы выдать имена журналистских источников, с которыми работал Иван", - сказал Павлов.

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По его словам, Сафронов "даже не стал это обсуждать".

Задержанному 7 июля и отправленному под арест Сафронову предъявлено обвинение в госзмене (ст. 275 УК РФ).

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой, позже передал ей секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в Африке и на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, как считает следствие, были США.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской работой. До работы в "Роскосмосе" Сафронов занимался журналистикой в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

В Москве задержан Иван Сафронов

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Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизменеЖурналиста доставили в Лефортовский суд для избрания меры пресеченияПо данным ФСБ, Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ"Ряд СМИ направили в Лефортовский суд характеристики на бывшего журналиста Сафронова, попросив не арестовывать егоПодозреваемый в госизмене не признал свою вину в судеУ здания ФСБ на Лубянке проходят пикеты в поддержку СафроноваЗадержаны более семи журналистов
Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизмене
Хроника 07 – 28 июля 2020 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов

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