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Оба теста Сафронова на коронавирус показали отрицательный результат

По словам российского омбудсмена, его "или уже перевели, или должны перевести" из карантинной камеры в обычную

Оба теста Сафронова на коронавирус показали отрицательный результат
Иван Сафронов во время рассмотрения апелляции на его арест в Мосгорсуде, 16 июля 2020 года
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Журналисту, советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову провели два теста на коронавирус, оба дали отрицательный результат, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Вчера разговаривала с начальником СИЗО "Лефортово", он сообщил, что Ивану Сафронову провели два исследования, оба дали отрицательный результат на коронавирус", - сказала Москалькова "Интерфаксу" в пятницу.

По ее словам, Сафронов чувствует себя нормально, "его или уже перевели, или должны перевести" из одиночной карантинной камеры в обычную.

27 июля стало известно, что находящийся в СИЗО "Лефортово" Сафронов изолирован в одиночной камере с подозрением на коронавирус. О том, что первый тест Сафронова был отрицательным, сообщалось в четверг.

Дело Ивана Сафронова

Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов занимался журналистикой в газетах "Коммерсант" и "Ведомости", специализируясь на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

В Москве задержан Иван Сафронов

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Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизменеЖурналиста доставили в Лефортовский суд для избрания меры пресеченияПо данным ФСБ, Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ"Ряд СМИ направили в Лефортовский суд характеристики на бывшего журналиста Сафронова, попросив не арестовывать егоПодозреваемый в госизмене не признал свою вину в судеУ здания ФСБ на Лубянке проходят пикеты в поддержку СафроноваЗадержаны более семи журналистов
Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизмене
Хроника 07 – 31 июля 2020 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов Татьяна Москалькова СИЗО Лефортово Коронавирус

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