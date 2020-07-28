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Росрыболовство завершило экспедицию для оценки ущерба от аварии в Норильске

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Научная расширенная экспедиция на полуострове Таймыр завершена, сообщил замглавы Минсельхоза - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков (его слова распространила объединенная пресс-служба Росрыболовства).

"Все возложенные на нее задачи выполнены. Ученые работали в бассейне реки Пясина и дошли до устья реки в Карском море. Их исследования позволят определить масштабы распространения нефтепродуктов в результате аварии на Норильской ТЭЦ-3 и их влияние на экосистемы водоемов Красноярского края", - сообщил Шестаков.

В рамках экспедиции были проведены контрольные отловы рыб, отбор проб зоопланктона и бентоса, собраны данные о содержании нефтепродуктов и тяжелых металлов в воде и донных отложениях почти на 50 контрольных точках. Вторая группа прошла по реке более 1 тыс. км. Суммарно учеными собрано более 500 проб.

До 29 июля все собранные пробы будут доставлены на лабораторные исследования в филиалы Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). К работе подключены лаборатории в Тюмени, Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Волгограде.

Специалисты на основании собранных данных должны подготовить окончательный расчет размера ущерба, причиненного водной экосистеме Таймыра в результате аварии.

Ранее, после появления информации об аварии на норильской ТЭЦ-3, в результате которой из-за разгерметизации топливного резервуара в почву и водоемы вылилось около 21 тыс. тонн дизельного топлива, сотрудники Красноярского и Тюменского филиалов ВНИРО выехали на место происшествия и обследовали водоемы, непосредственно пострадавшие от аварии. В первой половине июня были исследованы ручей Безымянный, протекающий мимо аварийного резервуара, река Далдыкан, в которую он впадает, и река Амбарная, в которую впадает Далдыкан.

Анализ собранных в этот период данных позволил дать предварительную оценку ущерба водным биоресурсам в водоемах, непосредственно прилегающих к месту аварии. Однако есть опасения, что часть топлива прошла под заградительными бонами на реке Амбарная и проникла в озеро Пясино.

В случае, если нефтепродукты по реке Пясина достигли Карского моря, экологические последствия и ущерб от аварии в Норильске могут многократно возрасти. Для определения масштабов ущерба и была предпринята расширенная экспедиция ВНИРО.

Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске в рекордные 147,8 млрд рублей. "Норникель" оспаривает этот размер вреда. При этом компания подтверждает обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет.

Разлив топлива в Норильске

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Росрыболовство Норникель

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