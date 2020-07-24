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На Таймыре после серии аварий создадут посты для контроля за экологией

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Администрация Красноярского края создаст на Таймыре сеть из нескольких десятков постов для контроля за состоянием воды и почвы после серии экологических ЧС, пообещал зампред краевого правительства Анатолий Цыкалов.

Авария на ТЭЦ в Норильске

"Мы намерены создать несколько постов, которые будут проверять качество воды, и порядка 20 постов, которые будут проверять состояние почвы, кроме того, будет приобретена передвижная лаборатория, которая будет мониторить ситуацию", - сказал он.

Чиновники считают, что так удастся вовремя выявлять любые нарушения природоохранного, экологического законодательства, карать нарушителей, и это дисциплинирует предприятия.

Посты будет контролировать Минэкологии региона, оно же будет получать оперативную информацию о состоянии воды и почвы.

Ранее сообщалось, что губернатор Александр Усс в ближайшее время подпишет документы о создании в Норильске территориального подразделения краевого Минприроды для контроля экологической ситуации на территории после серии ЧС с разливом топлива.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу "Норникеля") разгерметизировался резервуар из-за проседания свайного фундамента и разлилась солярка. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 000 тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела, арестованы трое руководителей предприятия. На территории разлива топлива объявлен режим ЧС федерального уровня.

28 июня в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ) под Норильском произошел несанкционированный сброс жидких отходов в тундровую зону. По данным компании, незадолго до этого в отстойном пруду хвостохранилища ТОФ произошло повышение уровня воды, и, для предотвращения возможных нештатных ситуаций, руководство фабрики приняло решение откачать техническую воду на прилегающую территорию.

12 июля у поселка Тухард Красноярского края произошла разгерметизация трубопровода АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель"), в результате чего разлилось около 44,5 тонн авиационного топлива. Топливо через ручей попало в два безымянных озера. По факту инцидента следователи СКР возбудили уголовное дело по статье 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Красноярский край Минэкологии Таймыр Норникель Александр Усс Анатолий Цыкалов

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