На Таймыре после серии аварий создадут посты для контроля за экологией

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Администрация Красноярского края создаст на Таймыре сеть из нескольких десятков постов для контроля за состоянием воды и почвы после серии экологических ЧС, пообещал зампред краевого правительства Анатолий Цыкалов.

"Мы намерены создать несколько постов, которые будут проверять качество воды, и порядка 20 постов, которые будут проверять состояние почвы, кроме того, будет приобретена передвижная лаборатория, которая будет мониторить ситуацию", - сказал он.

Чиновники считают, что так удастся вовремя выявлять любые нарушения природоохранного, экологического законодательства, карать нарушителей, и это дисциплинирует предприятия.

Посты будет контролировать Минэкологии региона, оно же будет получать оперативную информацию о состоянии воды и почвы.

Ранее сообщалось, что губернатор Александр Усс в ближайшее время подпишет документы о создании в Норильске территориального подразделения краевого Минприроды для контроля экологической ситуации на территории после серии ЧС с разливом топлива.

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