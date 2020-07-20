Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:13Заразились
на 20.07В России 777 486+5 940В мире 14 507 491+218 802

Ученые предупредили о риске повторения экологического ЧП на ТЭЦ под Норильском

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Специалисты федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) СО РАН (Новосибирск) предупредили об угрозе повторения экологической катастрофы под Норильском (Красноярский край) после исследований грунта под остальными емкостями с топливом на ТЭЦ, где в конце мая произошел разлив 20 тыс. тонн нефтепродуктов.

В РоссииРосприроднадзор готов взыскать через суд штраф с "Норникеля" в $2 млрдЧитать подробнее

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФИЦ ИВТ, исследования с помощью программного комплекса анализа радарных данных со спутников позволили увидеть существенное проседание грунтов в районе первого аварийного бака с топливом на ТЭЦ и спрогнозировать возможные проблемы с еще одним баком.

В настоящее время работы по анализу рисков аварии на других емкостях для хранения топлива в Норильске продолжаются совместно сотрудниками Кемеровского филиала ФИЦ ИВТ и института геологии и минералогии СО РАН.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в группу "Норникеля") из-за проседания фундамента произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив дизельного топлива. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, последняя впадает в крупное озеро Пясино, соединенное рекой с Карским морем.

Разлив топлива в Норильске

10
Хроника 29 мая – 20 июля 2020 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Норильск Норникель Красноярский край

Новости по теме

Новости

Путин сообщил о переносе акции "Бессмертный полк" на следующий год

Голикова поручила подготовиться к допуску волонтеров к COVID-больным с ментальными нарушениями

В "Шереметьево" можно будет пройти тест на COVID-19 за час

В "Шереметьево" можно будет пройти тест на COVID-19 за час
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Обвиненный в убийствах Фургал предположил, что его хотели сместить с должности

Обвиненный в убийствах Фургал предположил, что его хотели сместить с должности
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Жители Хабаровска вышли на очередную акцию в поддержку Фургала, несмотря на дождь

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Песков сказал, что Путин пока не собирается в Хабаровск

Задержаны подозреваемые в нападении на дом экс-директора "Ростсельмаша"

Задержаны подозреваемые в нападении на дом экс-директора "Ростсельмаша"

Немецкие СМИ допустили, что скрывающийся топ-менеджер Wirecard находится в России

Пандемия коронавируса

Песков счел преждевременными разговоры о массовой вакцинации от COVID-19

В Минприроды заявили о сгоревших с начала года 1,2 млн га лесов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');