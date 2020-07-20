Ученые предупредили о риске повторения экологического ЧП на ТЭЦ под Норильском

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Специалисты федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) СО РАН (Новосибирск) предупредили об угрозе повторения экологической катастрофы под Норильском (Красноярский край) после исследований грунта под остальными емкостями с топливом на ТЭЦ, где в конце мая произошел разлив 20 тыс. тонн нефтепродуктов.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФИЦ ИВТ, исследования с помощью программного комплекса анализа радарных данных со спутников позволили увидеть существенное проседание грунтов в районе первого аварийного бака с топливом на ТЭЦ и спрогнозировать возможные проблемы с еще одним баком.

В настоящее время работы по анализу рисков аварии на других емкостях для хранения топлива в Норильске продолжаются совместно сотрудниками Кемеровского филиала ФИЦ ИВТ и института геологии и минералогии СО РАН.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в группу "Норникеля") из-за проседания фундамента произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив дизельного топлива. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, последняя впадает в крупное озеро Пясино, соединенное рекой с Карским морем.