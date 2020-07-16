Ученые РАН по приглашению "Норникеля" изучат состояние экологии на Таймыре

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Группа ученых Российской академии наук (РАН), отправившаяся в экспедицию на полуостров Таймыр по приглашению "Норникеля", изучит экологическую среду полуострова и представит рекомендации по сохранению природы, говорится в сообщении "Норникеля".

Опорными точками маршрута Большой норильской экспедиции станут бассейны таймырских рек Пясина, Норилка и Амбарная, а также озер Пясино и Лама. На протяжении пяти месяцев (июль - ноябрь 2020 года) специализированным группам ученых из 14 институтов Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) предстоит оценить масштабы изменений, прошедших за последние годы в регионе.

Череда экологических происшествий

Река Амбарная, впадающая в озеро Пясино, 29 мая приняла основную часть из более чем 20 тыс. тонн дизтоплива, вытекшего из прохудившейся ёмкости "дочки" "Норникеля" "Норильско-Таймырской энергетической компании". Для того, чтобы не допустить проникновения горючего в озеро Пясино и реку Пясина, впадающую в Карское море, на реке Амбарная были установлены заградительные боны. По данным "Норникеля", собрано 90% разлившегося топлива и переработано 70% пострадавшего грунта.

Эта авария стала второй крупнейшей в России после разлива 94 000 тонн нефти в Коми в 1994 году. Росприроднадзор оценил вред, причиненный водным объектам и почвам вследствие июньского загрязнения, в сумму около 148 млрд рублей, из них водоемам - более 147 млрд рублей. "Норникель" в свою очередь заявил, что оспорит размер вреда, полагая, что ведомство ошибочно использовало максимальный коэффициент оценки длительности негативного воздействия загрязняющих веществ на водные объекты.

В конце июня "Норникель" обнаружил, что на Талнахской обогатительной фабрике (ТОФ) по меньшей мере дважды сливали техническую воду из хвостохранилища в тундру. По итогам внутреннего расследования были уволены директор и главный инженер предприятия.

12 июля стало известно, что около 44,5 тонн авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель").

Заявление "Норникеля"

"Норникель" как лидер промышленного развития региона осознает свою ответственность и намерен пересмотреть существующий подход к промышленной экологии, опираясь на результаты Большой норильской экспедиции", - прокомментировал начало исследовательских работ президент "Норникеля" Владимир Потанин.

"Сегодня мы отчетливо понимаем, что без глубокого изучения арктических регионов и достоверных научных знаний о них нельзя строить планы на будущее. Для реализации масштабных планов освоения Арктики важно знать, какие геологические и биохимические процессы стали следствием климатических и антропогенных изменений", - пояснил глава "Норникеля".

В состав отряда входят специалисты разных направлений – от геологии до ботаники, от нефтехимии до экономического прогнозирования. Все они имеют опыт полевых практик и рекомендованы руководством институтов для выполнения исследовательской задачи. Предполагается, что результаты миссии лягут в основу новой концепции и принципов хозяйствования в Арктической зоне РФ. Работа будет проводиться с учетом как опыта других стран, ведущих добычу ресурсов в полярных широтах, так и отечественных наработок.