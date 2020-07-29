Блиндаж убийц сотрудника Росгвардии нашли в ингушском лесу

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В лесном массиве в Ингушетии обнаружила замаскированный блиндаж, который, скорее всего, принадлежит людям, причастным к убийству сотрудника Росгвардии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Силовики рядом с местом происшествия наткнулись на блиндаж, там же была и растяжка. Поиск нескольких нападавших в регионе продолжается, приняты дополнительные меры безопасности", - сказал источник.

Ранее источник сообщил агентству, что во вторник вечером неизвестные начали стрелять из боевого оружия по машине, в которой находился сотрудник управления Росгвардии Микаил Алиев. В момент нападения предположительно трех человек он общался с девушкой на обочине дороги. Несмотря на тяжелые ранения, росгвардеец смог сесть в машину, но проехал лишь около десятка метров и скончался. Девушка доставлена в ОВД.

Как уточнили агентству в пресс-службе управления Росгвардии по Ингушетии, в Сунженском районе неподалеку от автодороги Р-217 "Кавказ" в машине был обнаружен мертвый сотрудник вневедомственной охраны.

По данным следствия, обстрелявшие машину неизвестные забрали табельное оружие росгвардейца и скрылись с места преступления.

Было возбуждено уголовное дело по ст.317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.2 ст.222 (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору) и п. "а" ч.3 ст.226 (хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору) УК РФ.

Убитого в среду похоронили на родовом кладбище в Назрановском районе.