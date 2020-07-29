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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:36Заразились
на 29.07В России 828 990+5 475В мире 16 682 030+200 800

За сутки в России выявлено 5 475 случаев коронавируса

За сутки в России выявлено 5 475 случаев коронавируса
Фото: Reuters

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В России за последние сутки выявлено еще 5 475 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперштаб.

Общее число зараженных за весь период достигло 828 990 человек. Россия остается на четвертом месте в мире по этому показателю (в США 4,35 млн зараженных, в Бразилии - 2,48 млн, в Индии - 1,53 млн). На пятом месте ЮАР - 459 тыс. заболевших, следом идут Мексика и Перу.

В Москве зарегистрирован 671 заболевший, 13 умерших, 625 выздоровевших. Всего новые случаи выявлялись в 84 регионах РФ. Так 223 заболевших зарегистрировано в Свердловской области, 173 - в Ханты-Мансийском АО, 165 - в Санкт-Петербурге, 159 - в Иркутской области, 156 - в Мурманской области, 154 - в Нижегородской области,

Скончались от COVID-19 за сутки 169 человек, за все время - 13 673 человек.

Поправились и выписаны еще 8 116 человек, общее число выздоровевших выросло до 620 333 человек.

Хроника коронавируса. Июль.

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