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Голикова назвала сроки выпуска первых партий вакцин НИЦ Гамалеи и "Вектора"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Промышленное производство вакцины против коронавируса, разработанной НИЦ имени Гамалеи, планируется в сентябре, а вакцины, разработанной "Вектором" – в октябре, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Наибольшие перспективы сейчас имеют две вакцины, одна из них разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава совместно с 48 Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны. В августе 2020 года планируется ее государственная регистрация на условиях, то есть с проведением после регистрации еще клинического исследования на 1600 человек", - сказала Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

Она добавила: "Запуск в промышленное производство (этой вакцины-ИФ) предполагается в сентябре 2020 года".

Вторая вакцина, напомнила Голикова, разработана государственным научным центром "Вектор" Роспотребнадзора. "Начато проведение совмещенных клинических исследований, завершение их планируется в сентябре, также в сентябре планируется и государственная регистрация. Первую партию планируется произвести в октябре 2020 года", - сказала вице-премьер.

По ее словам, "общие объемы производства вакцин сейчас оцениваются правительством РФ".

Татьяна Голикова Вектор НИЦ имени Гамалеи коронавирус

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