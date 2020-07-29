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"Вектор" спрогнозировал массовый выпуск вакцины от COVID в конце года

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Массовое промышленное производство вакцины от коронавируса, разработанной научным центром "Вектор", начнется в конце текущего - начале следующего года, сообщил в среду разработчик препарата, заведующий лабораторией в центре "Вектор" Ильназ Иматдинов на телеканале "Россия 24".

"По тем данным, с которыми я знаком, после регистрации вакцинных препаратов индустриальные партнеры готовы наладить промышленный выпуск. Если я не ошибаюсь, это либо уже конец этого года, либо начало следующего", - сказал Иматдинов.

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Он не согласился с мнением, что к этому времени человеческая популяция уже приобретет коллективный иммунитет и вакцинация потеряет смысл. "К сожалению, на текущий момент эпидемиологические исследования указывают на обратную ситуацию. Когда люди переболевают (коронавирусом) в легкой форме, титр антител у них сохраняется несколько месяцев, после чего исчезает", - сказал Иматдинов.

"Поэтому не совсем понятно, как скажется вторая волна на этих людях, то есть, заболеют они повторно или нет - вопрос открыт", - отметил он.

Как ранее сообщал "Интерфаксу" источник в российском правительстве, массовое применение российской вакцины от коронавируса без ограничений станет возможным лишь в январе-феврале 2021 года".

По его словам, наиболее перспективными образцами вакцины являются разработки, которые ведутся в Национальном исследовательском центре им. Н.Ф.Гамалеи. "По оптимистичному сценарию, эта вакцина будет зарегистрирована в начале августа, однако применяться она будет избирательно", - подчеркнул собеседник агентства.

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Он уточнил, что первыми вакцину получат люди из так называемых групп риска - учителя, врачи и т.д., а также более 1500 добровольцев. Госпитализировать их не будут, они будут жить в домашних условиях под наблюдением врачей.

"Для того чтобы окончательно убедиться в эффективности, безопасности вакцины, оценить сроки ее действия, потребуется еще 5-6 месяцев, после чего ее можно будет запускать в массовый оборот", - отметил источник агентства.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко допустил, что вакцинация людей из групп риска от коронавируса может начаться уже в августе, не уточняя, когда начнется массовая вакцинация.

Хроника 09 января – 29 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Вектор коронавирус

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