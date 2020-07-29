Источник допустил выпуск вакцины центра Гамалеи в гражданский оборот 15 августа

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса, созданная в Национальном исследовательском центре им. Н.Ф.Гамалеи, передана на экспертизу, предполагается, что она будет зарегистрирована 10-12 августа, сообщил информированный источник "Интерфакса". Еще пять-семь дней он отвел на проверку вакцины в Росздравнадзоре.

"После этого, как ожидается, 15 августа вакцина может поступить в гражданский оборот", - добавил он.

Сейчас вакцина находится на экспертизе в ФГБУ "Научный центр экспертизы средств медицинского применения". После того, как будет сформирован полный пакет документов на вакцину, они пройдут проверку и поступят в Минздрав, она должна быть зарегистрирована, уточнил собеседник агентства.

Ранее источник в правительстве сообщил "Интерфаксу", что вакцина НИЦ им. Гамалеи будет зарегистрирована в начале августа, но применяться будет избирательно. По его словам, первыми вакцину получат люди из так называемых групп риска - учителя, врачи и т.д., а также более 1500 добровольцев. На то, чтобы окончательно можно было убедиться в ее эффективности и безопасности, источник отвел пять-шесть месяцев. После этого вакцина будет запущена в массовый оборот, то есть, это будет в январе-феврале 2021 года.

Ранее в июле глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о высокой степени готовности двух российских вакцин, которых разрабатывают НИЦ им. Гамалеи и новосибирский научный центр "Вектор" Роспотребнадзора. Вакцину НИЦ им. Гамалеи испытали в Сеченовском университете и госпитале им. Бурденко на двух группах добровольцев. Испытания вакцины "Вектора" начались 28 июля.