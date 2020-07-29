Ученый заявил, что COVID-иммунитет у легко переболевших длится недолго

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Люди, переболевшие коронавирусом в легкой форме, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут снова заболеть во вторую волну COVID-19, заявил заведующий лабораторией в центре "Вектор" Ильназ Иматдинов на телеканале "Россия 24" в среду.

Он не согласился с мнением, что осенью человеческая популяция уже приобретет коллективный иммунитет и вакцинация потеряет смысл.

"Если бы это в самом деле было так, то было бы хорошо. К сожалению, на текущий момент эпидемиологические исследования указывают на обратную ситуацию. Когда люди переболевают в легкой форме, титр антител у них сохраняется несколько месяцев, после чего исчезает", - рассказал Иматдинов.

"Поэтому не совсем понятно, как скажется вторая волна на этих людях, то есть, заболеют они повторно или нет - вопрос открыт", - отметил он.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число россиян, болеющих COVID-19 в легкой форме или бессимптомно, на данный момент превышает 25%.