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Путин раскрыл обязательное условие старта вакцинации от COVID-19

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Решение о вакцинации от коронавируса будет приниматься только при абсолютной уверенности в препарате, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.

"Уверенность в вакцине должна быть абсолютная. Именно из этого будем исходить, принимая дальнейшие решения по вакцинации от коронавируса", - сказал Путин.

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Он отметил, что "ключевыми требованиями к вакцине являются ее доказанная эффективность и безопасность". "Поэтому действовать нужно предельно взвешенно и аккуратно. С соблюдением всех требований и правил в этой сложной сфере", - подчеркнул Путин.

Президент сообщил, что российские научно-исследовательские организации очень серьезно продвинулись в разработке вакцин. "Здесь не говорили, но я знаю, что их (наработок по вакцине - ИФ) гораздо больше, чем мы видим в средствах массовой информации", - заметил Путин.

Он также попросил правительство вместе с отечественными фармацевтическими производителями держать на постоянном контроле надежность поставок медикаментов на внутренний рынок РФ.

"В том числе доказавших эффективность препаратов для лечения коронавируса. А они у нас есть. Их промышленный выпуск в целом уже налажен. Нужно обеспечить только объем необходимый", - добавил президент.

Хроника 09 января – 29 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Владимир Путин Коронавирус

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