Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной.

"Вакцинация будет добровольная. Интерес населения высокий. Сначала будут (вакцинироваться - ИФ) медработники, те, кто сталкиваются с большим количеством людей. Препарат показал себя эффективно, но нужно двигаться вперед осторожно", - сказал Мурашко в интервью "России 1" (ВГТРК) в субботу.

Он отметил, что "сегодня заканчиваются клинические испытания вакцины, разработанной Институтом Гамалеи, и центр "Вектор" получает разрешение на клинические испытания вакцины".

По словам министра, в Москве заболеваемость в целом идет на убыль, формируется популяционный иммунитет.

"Соотношение бессимптомных, средней тяжести и тяжелых сохраняется на прежнем уровне, в отделениях реанимации находятся 3100 пациентов", - сказал Мурашко.

Он также рекомендовал вакцинироваться от гриппа и пневмококка "для спокойного прохождения" осенне-зимнего периода.