Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:32Заразились
на 25.07В России 806 720+5 871В мире 15 792 390+281 233

Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной.

"Вакцинация будет добровольная. Интерес населения высокий. Сначала будут (вакцинироваться - ИФ) медработники, те, кто сталкиваются с большим количеством людей. Препарат показал себя эффективно, но нужно двигаться вперед осторожно", - сказал Мурашко в интервью "России 1" (ВГТРК) в субботу.

Он отметил, что "сегодня заканчиваются клинические испытания вакцины, разработанной Институтом Гамалеи, и центр "Вектор" получает разрешение на клинические испытания вакцины".

По словам министра, в Москве заболеваемость в целом идет на убыль, формируется популяционный иммунитет.

"Соотношение бессимптомных, средней тяжести и тяжелых сохраняется на прежнем уровне, в отделениях реанимации находятся 3100 пациентов", - сказал Мурашко.

Он также рекомендовал вакцинироваться от гриппа и пневмококка "для спокойного прохождения" осенне-зимнего периода.

Минздрав коронавирус

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 25 июля

Похитившая младенца из роддома Ростовской области поймана в Калмыкии

Похитившая младенца из роддома Ростовской области поймана в Калмыкии

Представитель РПЦ готов стать добровольцем для испытания COVID-вакцины

Представитель РПЦ готов стать добровольцем для испытания COVID-вакцины

На границе Петербурга и области пресекли драку азербайджанцев и армян

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

В России отказались считать оружием спутники-инспекторы

В России отказались считать оружием спутники-инспекторы

На патриотической акции в Керченском проливе затонула бронемашина

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлен 5871 новый заболевший коронавирусом

В России за сутки выявлен 5871 новый заболевший коронавирусом

Что случилось этой ночью: суббота, 25 июля

Мэрия Хабаровска насчитала 6,5 тыс. человек на акции за Фургала

Мэрия Хабаровска насчитала 6,5 тыс. человек на акции за Фургала
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');