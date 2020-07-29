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В АТОР заявили, что бюджетный отдых в РФ будет дешевле, чем в Турции

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Отдых на российских курортах не подорожал с открытием продаж туров в Турцию, при этом бюджетный отдых в РФ туристам обойдется дешевле, заявила исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Цены на российские курорты не изменились в связи с появлением конкурента на рынке, но в бюджетном сегменте отдых в России дешевле процентов на 20, чем в экономичном сегменте Турции", - сказала Ломидзе на онлайн пресс-конференции в среду.

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При этом, по словам эксперта, с открытием для россиян турецких курортов не произошло замедления продаж российских летних направлений. "Мы не видим замедления продаж российских курортов. Нет аннуляций туров, те, кто уже оплатили - не отказываются", - констатировала она.

Вместе с тем, наблюдается небольшое перераспределение спроса. "Туристы, которые колебались, приходили в турагентства и выбирали, Геленджик они берут или Анапу, сейчас определились, что они берут Турцию. Но при этом новых заявок на Россию так же много, поэтому снижения спроса мы не видим", - отметила Ломидзе.

"В то же время мы понимаем, что основной контингент, который сейчас выбирает Турцию, это как раз туристы, которые ждали, не принимали решения о месте своего летнего отдыха. И, в том числе, это туристы, у которых был оплачен тур на июль или август и которые ждали возможности реализации своего оплаченного тура после открытия авиасообщения", - уточнила она.

Россия с 1 августа возобновляет рейсы в Стамбул и Анкару, с 10 - в Анталью, Бодрум и Даламан.

АТОР Майя Ломидзе Турция

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