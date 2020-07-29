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В ГД не поверили сообщениям о "вагнеровцах" в Белоруссии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сообщения из Белоруссии о задержании там 32 граждан России из частной военной компании "Вагнер" вызывают большие сомнения, заявил "Интерфаксу" зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Я убеждён в том, что это не соответствует действительности", - сказал Швыткин, добавив, что сообщения требуют проверки.

"Я думаю, что Лукашенко просто-напросто впервые столкнулся с реальной конкуренцией со стороны других претендентов. Полагаю, что действительно к нему есть вопросы со стороны населения республики, но мы всегда подчёркивали, что это внутренние дела Белоруссии, дело белорусского народа. Мы готовы работать с любым президентом, которого изберёт белорусский народ", - сказал зампред комитета.

Госагентство БелТА ранее сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны.

Госдума Белоруссия

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