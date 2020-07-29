В ГД не поверили сообщениям о "вагнеровцах" в Белоруссии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сообщения из Белоруссии о задержании там 32 граждан России из частной военной компании "Вагнер" вызывают большие сомнения, заявил "Интерфаксу" зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Я убеждён в том, что это не соответствует действительности", - сказал Швыткин, добавив, что сообщения требуют проверки.

"Я думаю, что Лукашенко просто-напросто впервые столкнулся с реальной конкуренцией со стороны других претендентов. Полагаю, что действительно к нему есть вопросы со стороны населения республики, но мы всегда подчёркивали, что это внутренние дела Белоруссии, дело белорусского народа. Мы готовы работать с любым президентом, которого изберёт белорусский народ", - сказал зампред комитета.

Госагентство БелТА ранее сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны.