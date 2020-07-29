КГБ Белоруссии подтвердило задержание 32 наемников ЧВК Вагнера

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил президенту страны Александру Лукашенко, что задержанные накануне россияне являются членами ЧВК "Вагнера".

"Примерно в 5 часов 37 минут под Минском было задержано 32 гражданина Российской Федерации - члена военизированной организации, частной военной компании Вагнера", - заявил Вакульчик в среду в ходе доклада на срочном совещании Совбеза Белоруссии.

Фрагмент совещания показал телеканал "Беларусь 1".

Лукашенко уточнил, действительно ли задержанные являются членами ЧВК "Вагнера". "Это абсолютно точно установлено, что это компания Вагнера, частная компания?", - спросил Лукашенко

"Да", - ответил Вакульчик.

Как сообщалось, Лукашенко собрал срочное заседание Совбеза страны по поводу задержания граждан России и поручил председателю КГБ Валерию Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснением.

"Если это российские граждане, а я так понимаю, их допросили, значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", - сказал Лукашенко на срочном совещании с членами Совета безопасности, обращаясь к Вакульчику.

Президента цитировало госагентство БелТА.

Ранее госагентство БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны.

Как отмечено в публикации, правоохранительными органами была получена информация о прибытии в Белоруссию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

Кроме того, агентство привело список задержанных граждан РФ.