Российские дипломаты запросили в Минске информацию о задержании группы россиян

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российское посольство в Минске не получало от белорусских властей уведомления о задержании в санатории под Минском группы россиян. Дипмиссия сообщила в твиттере, что запросила официальную информацию у компетентных органов Белоруссии.

Ранее в этот день белорусское государственное информагентство "БелТА", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщило, что в ночь на 29 июля в Белоруссии были задержаны 33 бойца иностранной частной военной компании "Вагнер", задачей которых было дестабилизировать обстановку в стране перед президентскими выборами. 32 подозреваемых задержали в санатории под Минском, еще одного - на юге страны. Всего, по данным правоохранительных органов, в Белоруссию могли отправить больше 200 таких агентов.

В Москве не раз отрицали, что вмешиваются в электоральные процессы в Белоруссии.

Президентские выборы пройдут 9 августа.