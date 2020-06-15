Нацбанк Белоруссии ввел временную администрацию в Белгазпромбанке

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Национальный банк Белоруссии (НББ) с 15 июня вводит временную администрацию в Белгазпромбанке, который ранее возглавлял участвующий в президентской гонке Виктор Бабарико.

Руководителем временной администрации по управлению ОАО "Белгазпромбанк" назначена Надежда Ермакова, которая в 2015-2018 годах возглавляла наблюдательный совет ОАО "Банк БелВЭБ" (дочерний банк ВЭБ.РФ в Белоруссии). В 2011-2014 годах Ермакова руководила Нацбанком Белоруссии. Полномочия правления ОАО "Белгазпромбанк" на период действия временной администрации приостановлены.

Решение о введении временной администрации принято Нацбанком на основании уголовных дел, которые ранее были возбуждены в отношении должностных лиц банка по статьям об отмывании средств, полученных преступным путем, и уклонении от уплаты налогов и сборов.

В минувший четверг Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии сообщил об обыске в Белгазпромбанке, возбуждены уголовные дела. Сообщалось о задержании топ-менеджеров Белгазпромбанка и коммерческих структур, у них изъяты более $4 млн и ценные бумаги на $500 тыс.

Претендент на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико в рамках расследования процессуального статуса не имеет. На пресс-конференции он выразил предположение, что ситуация вокруг банка носит политический характер: по его мнению, у властей страны нет на него прямого компромата, и потому они начали давление на близких ему людей.

Акционеры "Белгазпромбанка" - Газпромбанк и ПАО "Газпром" заявили, что решение Нацбанка о смене руководства "Белгазпромбанка" является грубым нарушением международного законодательства.

Накануне официальное государственное телевидение Белоруссии сообщило, что вскоре будут обнародованы "факты вмешательства иностранного государства в белорусские внутренние дела" в связи с делом "Белгазпромбанка".

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка. Бабарико возглавлял "Белгазпромбанк" с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики. После этого совет директоров ОАО "Белгазпромбанк" назначил исполняющим обязанности председателя правления банка заместителя председателя правления Кирилла Бадея.