Прилепин нашел знакомых в списке задержанных в Белоруссии "вагнеровцев"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Писатель и политик Захар Прилепин, который до июля 2018 года был заместителем командира батальона в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в списке задержанных в Белоруссии 33 предполагаемых бойцов ЧВК "Вагнер" нашел известных ему людей. Список опубликовало агентство "БелТА".

Он уточнил, что в списке есть имена тех, кто состоял в его батальоне.

"Куда именно они летели, я не знаю. Я не управляю этими ребятами, они взрослые люди, профессиональные бойцы (...), но конечная точка - это точно не Беларусь, - сказал он. - Насколько мне известно, завтра они должны были вылететь в точку своего назначения. Не знаю, как белорусские власти будут выкручиваться из этой ситуации".

По его словам, "там пытаются привязать какую-то политическую подоплеку, но они этим просто не занимаются, они бойцы".

29 июля белорусское государственное информагентство, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщило, что минувшей ночью в Белоруссии задержали 33 предполагаемых бойцов иностранной частной военной компании "Вагнер". 32 из них были задержаны в санатории под Минском, еще один - на юге страны. Всего в страну забросили около 200 вагнеровцев ради дестабилизации обстановки перед президентскими выборами, сказали собеседники агентства.

В Следственном комитете и МВД Белоруссии комментировать эту публикацию отказались. Пресс-службе КГБ для комментариев недоступна. Российское посольство в Минске сообщило, что уведомлений о задержании группы россиян не получало и запросило официальную информацию у компетентных органов.

Телеканал "Беларусь" показал запись задержания подозреваемых и в кадр попали в том числе паспорта российского образца и листовки на арабском языке.

Летом президент Александр Лукашенко не раз говорил о вмешательстве в президентскую кампанию из-за рубежа и обвинял в том числе Россию. 24 июля он упомянул использование ЧВК, бойцы которых участвуют в уличных протестах, совершают провокации и приводят ситуацию в странах к "управляемому хаосу" и войнам. При этом он упомянул Ливию, Сирию и Ирак.

Прилепин в феврале 2017 года сообщил, что стал замкомандира батальона спецназа ДНР. самопровозглашенной Донецкой народной республики и что пока намерен остаться в ДНР. В Донецке подтвердили это и уточнили, что ему присвоено звание майора. 9 июля 2018 года он сообщил, что оставил пост замкомандира, продолжит курировать свой батальон, но будет больше времени проводить в Москве.

В октябре 2019 года писатель основал партию "За правду", антизападную и консервативную. Весной 2020 года Минюст дал ей право участвовать в выборах.