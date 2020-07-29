Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:26Заразились
на 29.07В России 828 990+5 475В мире 16 687 318+206 088

Прилепин нашел знакомых в списке задержанных в Белоруссии "вагнеровцев"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Писатель и политик Захар Прилепин, который до июля 2018 года был заместителем командира батальона в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в списке задержанных в Белоруссии 33 предполагаемых бойцов ЧВК "Вагнер" нашел известных ему людей. Список опубликовало агентство "БелТА".

Он уточнил, что в списке есть имена тех, кто состоял в его батальоне.

"Куда именно они летели, я не знаю. Я не управляю этими ребятами, они взрослые люди, профессиональные бойцы (...), но конечная точка - это точно не Беларусь, - сказал он. - Насколько мне известно, завтра они должны были вылететь в точку своего назначения. Не знаю, как белорусские власти будут выкручиваться из этой ситуации".

По его словам, "там пытаются привязать какую-то политическую подоплеку, но они этим просто не занимаются, они бойцы".

29 июля белорусское государственное информагентство, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщило, что минувшей ночью в Белоруссии задержали 33 предполагаемых бойцов иностранной частной военной компании "Вагнер". 32 из них были задержаны в санатории под Минском, еще один - на юге страны. Всего в страну забросили около 200 вагнеровцев ради дестабилизации обстановки перед президентскими выборами, сказали собеседники агентства.

В Следственном комитете и МВД Белоруссии комментировать эту публикацию отказались. Пресс-службе КГБ для комментариев недоступна. Российское посольство в Минске сообщило, что уведомлений о задержании группы россиян не получало и запросило официальную информацию у компетентных органов.

Телеканал "Беларусь" показал запись задержания подозреваемых и в кадр попали в том числе паспорта российского образца и листовки на арабском языке.

Летом президент Александр Лукашенко не раз говорил о вмешательстве в президентскую кампанию из-за рубежа и обвинял в том числе Россию. 24 июля он упомянул использование ЧВК, бойцы которых участвуют в уличных протестах, совершают провокации и приводят ситуацию в странах к "управляемому хаосу" и войнам. При этом он упомянул Ливию, Сирию и Ирак.

Прилепин в феврале 2017 года сообщил, что стал замкомандира батальона спецназа ДНР. самопровозглашенной Донецкой народной республики и что пока намерен остаться в ДНР. В Донецке подтвердили это и уточнили, что ему присвоено звание майора. 9 июля 2018 года он сообщил, что оставил пост замкомандира, продолжит курировать свой батальон, но будет больше времени проводить в Москве.

В октябре 2019 года писатель основал партию "За правду", антизападную и консервативную. Весной 2020 года Минюст дал ей право участвовать в выборах.

Захар Прилепин Белоруссия ДНР Минск Александр Лукашенко

Новости по теме

Новости

В совет директоров АКРА вошел бывший глава администрации Кремля

Дело журналиста Ивана Сафронова

В ФСБ отказались раскрыть суть обвинений Сафронову до конца следствия

ОАК взяла на себя управление "Ильюшиным"

В СКР создадут отдел по расследованию преступлений в сфере экологии

В СКР создадут отдел по расследованию преступлений в сфере экологии

Экс-замглавы УФСИН Петербурга признан заказчиком убийства подчиненного

В ГД не поверили сообщениям о "вагнеровцах" в Белоруссии

ФСБ раскрыла ячейку ИГ, планировавшую убивать военных и полицейских

ФСБ раскрыла ячейку ИГ, планировавшую убивать военных и полицейских

Задержанных под Минском назвали "вагнеровцами"

Задержанных под Минском назвали "вагнеровцами"

Серьезных мутаций коронавируса в России не выявили

Серьезных мутаций коронавируса в России не выявили

Собянин не разрешит массовые акции в Москве как минимум до конца августа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');