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В Кремле изучат информацию о давлении на журналистов в Хабаровске

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Попытки давления на журналистов в Хабаровском крае с целью помешать освещению протестных акций недопустимы, в администрации президента изучат информацию о таких случаях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать информацию о том, что журналисты нескольких региональных СМИ сообщили о давлении со стороны сотрудников силовых структур, требующих не освещать акции в поддержку арестованного бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала.

"Мне об этом ничего неизвестно. Если вы нам дадите более подробную информацию, мы обязательно с этим разберемся, или если вы попросите ваших коллег представить нам эту информацию", - ответил Песков.

Услышав, что об этих случаях в среду уже написали сразу несколько изданий, пресс-секретарь президента заявил: "Мы поинтересуемся этой ситуацией". "Конечно, это недопустимо", - добавил он.

Акция в поддержку Фургала в Хабаровске

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Дмитрий Песков Хабаровск

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