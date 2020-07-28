Глава СПЧ увязал ситуацию в Хабаровске с недоверием к силовикам

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Ситуация с митингами в Хабаровском крае связана с недоверием людей к правоохранительным органам, заявил глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев.

Он отметил, что бывшему губернатору края Сергею Фургалу предъявлены такие серьезные обвинения, что будь он на месте следственных органов, то не решился бы их предъявить, если бы не имел в них 100%-ной уверенности.

"Совершенно ясно, что никто Фургала в ближайшее время не отпустит. Идет следствие, сколько оно будет идти – неизвестно. Краю нужен руководитель? Нужен. Куда деваться? Ну вот, решили отправить Дегтярева (врио губернатора Хабаровского края). Кому-то он нравится, кому-то нет...", - сказал Фадеев на молодежном форуме "Территория смыслов" во вторник.

Фургал был задержан 9 июля, перевезен в Москву и там арестован по обвинению в причастности к заказным убийствам предпринимателей в середине 2000-х годов. В качестве ответной реакции с 11 июля в Хабаровском крае начались акции с требованием его освободить, вернуть или хотя бы судить в Хабаровске. Особенно многочисленными акции становятся в выходные.

"Здесь проблема недоверия, она не решится ни Дегтяревым, ни в ближайшие месяцы и даже годы. Есть проблема недоверия, в частности в Хабаровском крае, к правоохранительным органам", - отметил он.

Он сравнил эту ситуацию с арестом советника главы "Роскосмоса", бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова.

"Вот история с журналистом Сафроновым, который задержан по обвинению в шпионаже. Московские журналисты тоже выходят в его защиту, проводят пикеты. Потому что есть проблема недоверия к ФСБ. ФСБ говорит: у нас доказательства, что он шпион, мы предъявим их суду и суд примет решение. Журналисты говорят: а мы не верим", - сказал Фадеев.

"Эта проблема не решается какими-то действиями правительства, это проблема атмосферы в обществе", - подчеркнул глава СПЧ

По его словам, это поле для работы как раз активистов и волонтеров – поднимать градус доверия. "Я не говорю, что вы здесь работаете на то, чтобы все возлюбили ФСБ, нет. Атмосфера в обществе меняется. Общество требует уважения", - отметил Фадеев.