Хабаровский депутат предложил ввести ценз оседлости для кандидатов в губернаторы

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов предложил устанавливать ценз оседлости не менее десяти лет для кандидатов в губернаторы региона. Он уже внес законопроект о соответствующем изменении устава края.

"Я считаю, что губернатором региона должен быть человек, проживавший на территории Хабаровского края не менее десяти последних лет. Для которого Хабаровский край является домом, который знает о жизни и проблемах наших жителей не понаслышке", - написал он в инстаграме.

У "Интерфакса" пока нет официального комментария краевой думы.

Устав края гласит, что губернатором региона может стать гражданин России, обладающий в соответствии с Конституцией России, федеральным законом пассивным избирательным правом, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, и достигший возраста 30 лет.

Емельянов избрался в думу от ЛДПР. После ареста экс-губернатора Сергея Фургала он заявил, что вышел из партии в знак протеста.

Фургала арестовали по обвинению в организации заказных убийств предпринимателей. Он вину отрицает. 20 июля президент Владимир Путин снял его с должности "в связи с утратой доверия" и назначил врио губернатора депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.