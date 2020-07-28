Дегтярев назвал этичным свое решение стать врио губернатора

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Михаил Дегтярев считает этичным то, что он согласился стать врио губернатора Хабаровского края до решения суд по делу предшественника - Сергея Фургала, которого задержали по делу о заказных убийствах и уволили "в связи с утратой доверия".

Дегтярев провел встречу с депутатами краевой Законодтельной думы, и коммунист Максим Кукушкин спросил, считает ли он свое назначение на этот пост легитимным, а свое согласие до судебного решения по делу Фургала этичным.

"Я считаю честью занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Предложение президента я воспринял с большим энтузиазмом и не думал ни одной секунды", - ответил Дегтярев.

Он добавил, что указ президента об отставке Фургала и о его назначении врио - "абсолютно законный", и обсуждать тут нечего. Он напомнил, что Фургал стал 15-м главой региона, отстраненным "в связи с утратой доверия" и что все предыдущие 14 были единоросссами.

"Все этично, я в ладах со свей совестью. Приехал с огромным энтузиазмом и желанием работать и навести порядок в системе управления хабаровской исполнительной властью", - сказал Дегтярев.

Ранее Дегтярев сказал генпродюсеру RTVi Сергею Шнурову, что задержание товарища по ЛДПР "повергло его в шок", но комментировать дело он не имеет права. Требование протестующих об открытом суде над Фургалом он назвал разумным.

Врио губернатора также заявил, что с уважением относится к тем, кто выходит на акции в поддержку Фургала и что это "абсолютно нормально" - защищать его однопартийца. Но он все же призвал их не участвовать в стихийных мероприятиях и посоветовал каждому "работать на своем месте".