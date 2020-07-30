Российский истребитель перехватил самолеты США над Черным морем

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Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российские военные поднимали в воздух истребитель Су-27 на перехват двух самолетов-разведчиков США над Черным морем, сообщили в четверг в Национальном центре управления обороной РФ.

"Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

"После разворота американских самолетов-разведчиков от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - заявили российские военные.

"Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации американскими самолетами-разведчиками не допущено", - говорится в сообщении.

Самолеты-разведчики США, которые приближались к российской границе, были обнаружены средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря. Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа, сообщили военные.

Предыдущие инциденты с самолетами США над Черным морем

Ранее российские военные сообщали о перехвате самолетов-разведчиков США над Черным морем 23, 24 и 27 июля. Каждый раз в воздух поднимались российские Су-27 (истребитель четвертого поколения, разработан в ОКБ Сухого).

Военные самолеты США усилили разведывательную деятельность над Черным морем у российских границ, это не останется без реакции, заявил на днях "Интерфаксу" первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Мы констатируем, что полеты разведывательной авиации США над Черным морем участились. Часто это разведывательные, часто это провокационные полеты", - сказал Красов.

"Хотелось бы отметить, что США находятся очень далеко от акватории Черного моря. И возникает вопрос: что делает американский самолет-разведчик в такой дали от своих границ?" - сказал Красов.

"У нас развивается инфраструктура не только Военно-морского флота, но и вся инфраструктура войск, расположенных в Крыму. Наверное, нашим американским коллегам очень интересно узнать, как идет развитие Вооруженных сил России в регионе Черного моря. Действия американских самолетов-разведчиков не останутся без реакции", - заявил замглавы комитета Госдумы по обороне.