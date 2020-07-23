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Российский Су-27 перехватил разведчика США над Черным морем

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Россия поднимала истребитель Су-27 для "перехвата" американского самолета-разведчика Р-8А "Посейдон" над нейтральными водами Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"23 июля 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа", - сообщили в центре.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А Посейдон", - говорится в сообщении.

Как отмечают в центре, после разворота самолета-разведчика от границы России, истребитель "благополучно вернулся на аэродром базирования".

Отмечается, что весь полет российского самолета Су-27 "проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства". В центре подчеркнули, что не было нарушения государственной границы РФ.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО Черноморского и Балтийского флотов сопроводили самолеты-разведчики Р-8А "Посейдон" и U-2S ВМС США, а также разведывательный самолет Р-3С "Орион" ВВС Германии.

Разработанный в ОКБ Сухого истребитель четвертого поколения Су-27 впервые взлетел 20 мая 1977 года, а первый серийный истребитель поднялся в небо в июне 1982 года. Этот истребитель положил начало целому семейству самолетов - Су-27СМ, Су-27СК, Су-27СКМ, Су-30МК, Су-30МК2, Су-33 и др. Созданные на базе Су-27 модификации различного назначения в настоящее время находятся на вооружении ВКС России и более 30 стран.

РФ США Су-27 ВКС РФ

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