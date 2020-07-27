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Су-27 вылетал на "перехват" американского "Посейдона" над Черным морем

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух в понедельник на "перехват" американского самолета-разведчика над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон". После разворота самолета-разведчика ВМС США от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

"Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщили военные.

Они уточнили, что самолет-разведчик США обнаружили российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря, он приближался к госгранице РФ.

Россия США Черное море

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