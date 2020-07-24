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Су-27 второй день подряд перехватил самолеты США над Черным морем

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российский истребитель в пятницу поднимался в воздух на перехват американского самолета-разведчика над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне ПВО сил Южного военного округа", - говорится в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

Военные сообщили, что российский истребитель приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон".

"После разворота самолета-разведчика ВМС США от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - сообщили в Национальном центре.

Накануне российские военные также сообщали о вылете Су-27 на "перехват" американского самолета-разведчика Р-8А "Посейдон" над нейтральными водами Черного моря.

В пятницу в Национальном центре управления обороной РФ заявили, что американский военный самолет приближался к государственной границе РФ. Его обнаружили средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря.

Нарушения государственной границы РФ не допущено, отмечается в сообщении.

Су-27 – российский истребитель четвертого поколения, разработан в ОКБ Сухого. Су-27 входят в состав дежурных сил противовоздушной обороны.

Су-27 ВКС РФ США

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