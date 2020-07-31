Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:39Заразились
на 31.07В России 839 981+5 482В мире 17 295 538+266 383

Мосгорсуд 3 августа огласит решение по приговору Кокорину и Мамаеву

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Мосгорсуде прошли прения сторон по делу футболистов Павла Мамаева и Александр Кокорина. 3 августа суд огласит решение по апелляции их защиты на приговор по делу о хулиганстве и побоях.

31 июля суд также заслушал жалобы защиты на приговор и представление прокурора.

Адвокаты просили частично оправдать футболистов, назвав ошибочными выводы суда первой инстанции о квалификации их действий и указав на другие ошибки, допущенные при вынесении приговора. Гособвинение просило уточнить квалификацию действий осужденных по статье о хулиганстве, добавив в нее признак совершения преступления с использованием предмета в качестве оружия, который оказался не указан в приговоре, что и было сделано.

Суд и следствие установили, что ранним утром 8 октябре футболисты и их друзья устроили в Москве две драки. У гостиницы "Пекин" они побили водителя сотрудницы "Первого канала" Виталия Соловчука. Затем они устроили потасовку с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Пресненский суд 8 мая 2019 года приговорил Павла Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии. Александр Протасовицкий и брат Александра Кокорина Кирилл получили 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев колонии соответственно. Мосгорсуд позднее оставил без изменений сроки лишения свободы для фигурантов.

Суд счел, что все четверо виновны в причинении Соловчуку легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 115), братья Кокорины совершили аналогичное преступление с использованием предмета в качестве оружия в отношении Пака (ч. 2 ст. 115 УК), а Мамаев и Протасовцкий нанесли побои Гайсину (ст. 116 УК). Также все четверо признаны виновным в хулиганстве с выражением явного неуважения к обществу и применением оружия или предметов, используемых как оружие (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК).

Второй кассационной суд общей юрисдикции 13 мая направил приговор на новое апелляционное рассмотрение, удовлетворив кассационные жалобы стороны защиты. Решение были принято "ввиду существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона при его вынесении", в том числе при квалификации действий фигурантов и оценке ряда доказательств, заявили в пресс-службе суда.

Сейчас все четверо уже на свободе, Мамаев и Кокорин возобновили профессиональную деятельность.

Александр Кокорин Павел Мамаев Мосгорсуд Пресненский суд

Новости по теме

Новости

На депутата Галямину завели уголовное дело по "дадинской статье"

Больше трети россиян одобряют насилие "псевдополицейских" активистов в отношении нарушителей

Пандемия коронавируса

В России коронавирус нашли еще у 5 482 человек

В России коронавирус нашли еще у 5 482 человек

Россиянам посоветовали не бронировать заранее билеты за границу

Россиянам посоветовали не бронировать заранее билеты за границу

Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти

Беглов пообещал изменить поспешный закон о барах-"наливайках"

Беглов пообещал изменить поспешный закон о барах-"наливайках"

Число пострадавших в смертельном ДТП в Крыму выросло до 10

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Дегтярев не будет посещать в СИЗО хабаровского экс-губернатора Фургала

Водитель попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму погиб

Водитель попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму погиб

Беременную и еще трех человек госпитализировали после ДТП в Крыму

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');