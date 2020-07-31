Мосгорсуд 3 августа огласит решение по приговору Кокорину и Мамаеву

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Мосгорсуде прошли прения сторон по делу футболистов Павла Мамаева и Александр Кокорина. 3 августа суд огласит решение по апелляции их защиты на приговор по делу о хулиганстве и побоях.

31 июля суд также заслушал жалобы защиты на приговор и представление прокурора.

Адвокаты просили частично оправдать футболистов, назвав ошибочными выводы суда первой инстанции о квалификации их действий и указав на другие ошибки, допущенные при вынесении приговора. Гособвинение просило уточнить квалификацию действий осужденных по статье о хулиганстве, добавив в нее признак совершения преступления с использованием предмета в качестве оружия, который оказался не указан в приговоре, что и было сделано.

Суд и следствие установили, что ранним утром 8 октябре футболисты и их друзья устроили в Москве две драки. У гостиницы "Пекин" они побили водителя сотрудницы "Первого канала" Виталия Соловчука. Затем они устроили потасовку с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Пресненский суд 8 мая 2019 года приговорил Павла Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии. Александр Протасовицкий и брат Александра Кокорина Кирилл получили 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев колонии соответственно. Мосгорсуд позднее оставил без изменений сроки лишения свободы для фигурантов.

Суд счел, что все четверо виновны в причинении Соловчуку легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 115), братья Кокорины совершили аналогичное преступление с использованием предмета в качестве оружия в отношении Пака (ч. 2 ст. 115 УК), а Мамаев и Протасовцкий нанесли побои Гайсину (ст. 116 УК). Также все четверо признаны виновным в хулиганстве с выражением явного неуважения к обществу и применением оружия или предметов, используемых как оружие (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК).

Второй кассационной суд общей юрисдикции 13 мая направил приговор на новое апелляционное рассмотрение, удовлетворив кассационные жалобы стороны защиты. Решение были принято "ввиду существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона при его вынесении", в том числе при квалификации действий фигурантов и оценке ряда доказательств, заявили в пресс-службе суда.

Сейчас все четверо уже на свободе, Мамаев и Кокорин возобновили профессиональную деятельность.