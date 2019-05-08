Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин бил чиновника Пака

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы постановил уничтожить стул, которым нападающий "Зенита" Александр Кокорин бил чиновника Дениса Пака в столичном кафе, передал корреспондент "Интерфакса".

"Вещественное доказательство, стул - подлежит уничтожению", - говорится в приговоре судьи Елены Абрамовой.

Ранее в среду Пресненский суд Москвы приговорил к 1 году и 5 месяцам колонии полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Павла Мамаева по делу драках в столице. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил 1 год и 6 месяцев колонии, его брат Кирилл приговорен к аналогичному сроку, приятель футболистов, детский тренер Александр Протасовицкий - к 1 году и 5 месяцам колонии.

Как рассказал в ходе слушаний Пак, 8 октября 2018 года около 9 часов утра он приехал на встречу в "Кофеманию" на улице Большая Никитская в центре Москвы. Рядом он заметил шумную компанию из десяти человек, которые "по внешним признакам" находились в состоянии алкогольного опьянения. По словам потерпевшего, компания "вела себя шумно, нарушая общепризнанные нормы поведения и проявляя явное неуважение к окружающим".

Затем, по словам Пака, он попросил официанта пересадить его, однако эту просьбу не смогли удовлетворить - тогда он открыл ноутбук и решил поработать с документами.

"Через некоторое время я услышал выкрики "Гангнам стайл" (песня корейского исполнителя PSY - ИФ), не понимая, что это может быть обращено ко мне", - пояснил потерпевший. Спустя несколько минут, рассказал Пак, он решил, что выкрики все-таки обращены к нему ввиду его "корейской внешности".

"Я спросил: "Вы обращаетесь ко мне?". Мне дали понять, что ко мне. Я в корректной форме сделал замечание, что компания ведет себя некорректно как по отношению ко мне, так и к окружающим. После этого подошел Кирилл Кокорин, а Александр Кокорин взял стул из-за стола рядом и (...) нанес мне удар в голову. Я подставил руку - удар пришелся в голову и в руку", - рассказал тогда Пак.