Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне ехали в Стамбул

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Задержанные в Белоруссии россияне находились там проездом и летели в Стамбул, ничего противозаконного они не совершали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас мы уже с высокой долей уверенности можем сказать, что эти российские граждане, они приехали проездом в Белоруссию, они должны были улетать в другую страну, транзитом. Их пребывание никак не связано с самой Белоруссией и белорусскими делами", - сказал Песков журналистам.

По его словам, россияне опоздали на самолет и ждали вылета. "У них были билеты в Стамбул, они являются сотрудниками частного охранного предприятия. Они не совершали, не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий. Вот это то, что нам известно однозначно", - сказал Песков.

Он отметил, что безосновательное задержание российских граждан в Белоруссии не соответствует союзническому характеру отношений между двумя странами.

"Безусловно, безосновательное задержание российских граждан, причем 33-х граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений. Это однозначно", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли говорить, что союзнические отношения РФ и Белоруссии дали трещину в связи с этим задержанием.

В Кремле обеспокоены тем, что России до сих пор не представлена информация, обосновывающая задержание россиян в Белоруссии, но убеждены, что в самое ближайшее время Минск разберется в ситуации и отпустит этих граждан.

Песков сообщил, что пока президенты России и Белоруссии не созванивались, по этой ситуации работу ведет министерство иностранных дел и посольство в Минске.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия не планирует вмешиваться в избирательную кампанию в Белоруссии. "Мы рассчитываем на то, что она пройдет успешно, будет соответствовать всем принципам и нормам свободного волеизъявления", - сказал Песков.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать акции, прошедшие в Минске в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Пескова также спросили, видят ли в Кремле в происходящем в республике влияние из других зарубежных государств.

"Белоруссия - наш союзник. Мы, конечно, хотим, чтобы кампания прошла максимально успешно. Вмешиваться не имеем в виду, не планируем. Все скорее это надо воспринимать в рамках предвыборной кампании", - добавил Песков.

29 июля стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 "боевика иностранной частной военной компании", еще один человек был задержан на юге страны. В КГБ Белоруссии заявили, что задержанные являются участниками ЧВК "Вагнер".

Следственный комитет страны сообщил, что россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков накануне президентских выборов, возбуждено уголовное дело.