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Задержанным под Минском россиянам вменили подготовку беспорядков

Они оказались фигурантами дела оппозиционеров Тихановского и Статкевича

Задержанным под Минском россиянам вменили подготовку беспорядков
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Задержанных в Белоруссии 33 предполагаемых бойцов ЧВК "Вагнер" подозревают в подготовке массовых беспорядков, заявили агентству "БелТА" в Следственном комитете Белоруссии.

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Там добавили, что дело о приготовлении к беспорядкам по статьям 13 и 293 белорусского УК было возбуждено в отношении оппозиционера Николая Статкевича и блогера Сергея Тихановского.

"Также вчера по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК "Вагнер", проживавшие на территории санатория "Белорусочка" в Минском районе", - заявили в СК.

Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков заявил журналистам, что уголовное дело на задержанных возбуждено по статье о подготовке терактов. Он добавил, что помимо 33 задержанных в стране находятся еще 200 таких диверсантов и их продолжают искать.

Блогер Сергей Тихановский собирался принять участие в президентских выборах, но не был допущен, а с 29 мая находится под стражей. Сообщалось, что его официально обвинили в организации грубых нарушений общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК) и в насилии к милиционерам (статья 364).

Статкевича задержали 31 мая и дали два срока по 15 суток. В конце июня стало известно, что и он стал фигурантом уголовного дела по статье 342 о подготовке грубых нарушений порядка.

33 предполагаемых "вагнеровцев" задержали под Минском и на юге Белоруссии в ночь на 29 июля.

30 июля СК Белоруссии заявил, что на Тихановского возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 130 УК "по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов". Кроме того, на него, Статкевича и иных лиц заувели дело "по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст.13 ч.2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь".

Хроника 29 – 30 июля 2020 годаЗадержание "вагнеровцев" в Белоруссии
СК Белоруссия ЧВК Вагнер Николай Статкевич Сергей Тихановский Совбез Андрей Равков Минск

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