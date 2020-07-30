Посол РФ в Минске заявил, что задержанные россияне хотели вылететь в Стамбул

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Задержанные в Белоруссии россияне намеревались вылететь в Стамбул, уточнил в четверг по просьбе журналистов посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

Ранее он сказал, что задержанные россияне ехали транзитом через республику.

"Граждане РФ намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в Беларуси сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси", - отметил Мезенцев.

Ранее посол также отмечал, что россияне, прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском, "были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну".

По его данным, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое - в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту - призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом - "отнюдь не в Беларуси".

"Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь, в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор", - добавил Мезенцев.

Накануне госагентство БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 "боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны. Вечером того же дня эту информацию на срочном совещании Совета безопасности Белоруссии подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик.

В четверг Следственный комитет сообщил, что задержанных россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков, возбуждено уголовное дело.