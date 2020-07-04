Козак констатировал отсутствие "прорыва" на переговорах "нормандской четверки"

Переговоры в столице ФРГ продлились около десяти часов, финальный документ принят не был

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Участники переговоров политсоветников "нормандской четверки" приблизились к согласованию комплекса дополнительных мер по прекращению огня на востоке Украины, но не смогли добиться прорыва, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Сказать, что есть прорыв - не осмелюсь", - сказал он журналистам по итогам переговоров в столице ФРГ, длившихся порядка десяти часов.

По словам Козака, состоялся "обстоятельный разговор по всем аспектам урегулирования конфликта". При этом, заявил он, много времени ушло на то, чтобы "уяснить позицию Украины".

Козак сообщил, что финальный документ встречи принят не был, поскольку не удалось согласовать детали.

"Договорились досогласовать в телефонном режиме", - отметил он.

Также Козак подтвердил, что Москва ожидает от Киева проект поправок к конституции, которые бы урегулировали особый статус Донбасса, но не к 6 июля, как ранее сообщал Spiegel.

"Не к 6 июля, а в ближайшее время. Таким образом, сегодня не удалось получить от Украины четкий ответ, когда будет подготовлен этот документ поправок в конституцию", - указал он.

По словам Козака, на встрече также обсуждался вопрос "нормандского" саммита на высшем уровне, однако о датах говорить пока "очень и очень рано". О встрече на уровне министров речи не было, добавил он.

"Необходимо выполнить в полном объеме те решения, которые были приняты на саммите 9 декабря, прежде всего весь комплекс правовых аспектов политического мирного урегулирования конфликта", - указал представитель РФ.

Он пояснил, что это - "десятки законов, которые нужно не только разработать, но и согласовать с Донбассом".

В "нормандскую четверку" входят представители Германии, Франции, России и Украины. Целью встреч в "нормандском" формате является урегулирование конфликта на востоке Украины.