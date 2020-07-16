Власти Карелии открыли Валаам для туристов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Карелии с 16 июля снова можно посещать природный парк "Валаамский архипелаг" в составе организованных туристических и паломнических групп, написал в соцсетях глава республики Артур Парфенчиков.

С этого же дня в регионе смогут открыться кинотеатры, но они должны будут соблюдать противоэпидемические рекомендации Роспотребнадзора.

С 20 июля агентства занятости населения Карелии постепенно возобновляют личный прием граждан - также с учетом рекомендаций по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и норм. Прием будет вестись по заранее установленному графику.

На 16 июля в регионе зафиксировано 1852 случая заражения коронавирусом с начала пандемии, за сутки было выявлено 47 заболевших. Умерли 64 заразившихся.