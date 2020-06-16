Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:26Заразились
на 16.06В России 545 458+8 248В мире 8 034 504+133 580

Власти Карелии и Поморья разошлись в оценке безопасности поездок на Соловки

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Власти Архангельской области просят туристов до 30 июня не ездить на Соловки, несмотря на разрешение со стороны властей Карелии, сообщил руководитель оперативного штаба Поморья Артем Вахрушев.

Пандемия коронавируса

Он напомнил, что Соловецкий архипелаг находится в юрисдикции Архангельской области, а в этом регионе до 30 июня действует указ о запрете бронировать места для размещения граждан и о запрете туристов принимать.

Продажа авиабилетов и билетов на водный транспорт разрешена только жителям Соловков, по спискам администрации Соловецкого сельского поселения или в исключительных случаях по решению оперштаба, добавил Вахрушев.

"У меня большая просьба ко всем ответственным и безответственным гражданам поберечь данную территорию, потому что все мы понимаем, что когда на таких локальных местах что-то происходит, это чревато последствиями", - заявил чиновник.

Полицию и муниципальных чиновников он пообещал попросить провести "тотальную проверку мест размещения, в том числе частных квартир и домов".

По словам Вахрушева, врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский в курсе, что туристы продолжают приезжать на Соловки. Как полагает Вахрушев, Цыбульский и глава Карелии Артур Парфенчиков обсудят эту проблему.

15 июня власти Карелии сняли запрет на экскурсионные и туристические поездки водным транспортом по Белому морю из Карелии до Соловецких островов.

Соловки коронавирус Артем Вахрушев Архангельская область Карелия

Новости по теме

Новости
Авария на ТЭЦ в Норильске

Дело о халатности возбудили против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора

Конституционный суд отказался рассмотреть жалобу на статью УК о насилии над полицейскими

Велорынок РФ в карантине свернул в онлайн, но остался "китайским"

Велорынок РФ в карантине свернул в онлайн, но остался "китайским"

Правительство РФ поддержит сохранение у должников прожиточного минимума при взысканиях

Авария на ТЭЦ в Норильске

Концентрация вредных веществ в озере под Норильском после разлива топлива близка к норме

Концентрация вредных веществ в озере под Норильском после разлива топлива близка к норме

Число жертв перестрелки в Ингушетии возросло до пяти

Пандемия коронавируса

Архангельские власти решили не отмечать 75-летие Победы 24 июня

В Ингушетии задержали предполагаемого зачинщика перестрелки

Полицейский и сотрудник Росгвардии погибли в перестрелке в Назрани

Полицейский и сотрудник Росгвардии погибли в перестрелке в Назрани

Четыре человека, включая полицейского, погибли в перестрелке членов тейпа в Назрани

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');