Власти Карелии и Поморья разошлись в оценке безопасности поездок на Соловки

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Власти Архангельской области просят туристов до 30 июня не ездить на Соловки, несмотря на разрешение со стороны властей Карелии, сообщил руководитель оперативного штаба Поморья Артем Вахрушев.

Он напомнил, что Соловецкий архипелаг находится в юрисдикции Архангельской области, а в этом регионе до 30 июня действует указ о запрете бронировать места для размещения граждан и о запрете туристов принимать.

Продажа авиабилетов и билетов на водный транспорт разрешена только жителям Соловков, по спискам администрации Соловецкого сельского поселения или в исключительных случаях по решению оперштаба, добавил Вахрушев.

"У меня большая просьба ко всем ответственным и безответственным гражданам поберечь данную территорию, потому что все мы понимаем, что когда на таких локальных местах что-то происходит, это чревато последствиями", - заявил чиновник.

Полицию и муниципальных чиновников он пообещал попросить провести "тотальную проверку мест размещения, в том числе частных квартир и домов".

По словам Вахрушева, врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский в курсе, что туристы продолжают приезжать на Соловки. Как полагает Вахрушев, Цыбульский и глава Карелии Артур Парфенчиков обсудят эту проблему.

15 июня власти Карелии сняли запрет на экскурсионные и туристические поездки водным транспортом по Белому морю из Карелии до Соловецких островов.