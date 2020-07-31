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Супруге украинского рэпера Картрайта предъявлено обвинение в убийстве

Супруге украинского рэпера Картрайта предъявлено обвинение в убийстве
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Супруге украинского рэпера Энди Картрайта Марине Кохал предъявлено обвинение в убийстве мужа, сообщила в пятницу пресс-служба петербургского управления СКР.

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Следствие намерено ходатайствовать перед судом о ее аресте.

По данным следствия, обвиняемая не позднее 29 июля, находясь в квартире дома по Невскому проспекту, в "ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений", убила супруга "неустановленным следствием способом".

Чтобы скрыть следы преступления, женщина расчленила тело супруга и планировала его уничтожить, следует из сообщения.

Как сообщалось, накануне после обнаружения в квартире в центре Петербурга расчлененного тела 30-летнего украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) было возбуждено уголовное дело об убийстве. Его супруга Марина Кохал рассказала, что артист умер предположительно 25 июля от передозировки наркотиков. Она якобы расчленила тело и искала способ его сокрыть, чтобы объявить безвестно пропавшим.

Энди Картрайт - рэпер, известный участием в российском Versus Battle. В последнее время проживал в Санкт-Петербурге. Первый альбом выпустил в 2012 году.

Санкт-Петербург Энди Картрайт Марина Кохал

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