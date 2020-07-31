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Сторонники Фургала прошлись по проезжей части в Хабаровске

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Сторонники экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошли по проезжей части центральной улицы Хабаровска, акция была не согласована.

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Патрульная машина ДПС сопровождала демонстрантов. Полицейские через громкоговоритель требовали, чтобы митингующие сошли с проезжей части и перестали нарушать правила дорожного движения.

Ранее уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Игорь Чесницкий заявил, что участники протестов нарушают права других граждан, которые в акциях не участвуют, но вынуждены терпеть шум и пробки.

Хабаровчане протестуют 20-й день подряд. Сначала они требовали освобождения Фургала и уважения к их выбору, затем - чтобы его судили в Хабаровске на открытом процессе, затем стали выдвигать и другие требования. По субботам несогласованные акции наиболее многочисленны.

Фургала задержали 9 июля, перевезли в Москву и арестовали по обвинению в организации заказных убийств. Он вину не признает. 20 июля президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия и назначил врио губернатора Михаила Дегтярева, бывшего до тех пор депутатом Госдумы от ЛДПР.

Дегтярев сначала заявил, что готов говорить с хабаровчанами и уважает протестующих, затем начал предлагать им лучше заняться работой или волонтерством и говорить, что будет говорить с людьми только в корректных форматах, а митинги начали устраивать приезжие провокаторы, в том числе из Грузии.

Акция в поддержку Фургала в Хабаровске

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Хабаровск Сергей Фургал Хабаровский край

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