Сторонники Фургала прошлись по проезжей части в Хабаровске

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Сторонники экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошли по проезжей части центральной улицы Хабаровска, акция была не согласована.

Патрульная машина ДПС сопровождала демонстрантов. Полицейские через громкоговоритель требовали, чтобы митингующие сошли с проезжей части и перестали нарушать правила дорожного движения.

Ранее уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Игорь Чесницкий заявил, что участники протестов нарушают права других граждан, которые в акциях не участвуют, но вынуждены терпеть шум и пробки.

Хабаровчане протестуют 20-й день подряд. Сначала они требовали освобождения Фургала и уважения к их выбору, затем - чтобы его судили в Хабаровске на открытом процессе, затем стали выдвигать и другие требования. По субботам несогласованные акции наиболее многочисленны.

Фургала задержали 9 июля, перевезли в Москву и арестовали по обвинению в организации заказных убийств. Он вину не признает. 20 июля президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия и назначил врио губернатора Михаила Дегтярева, бывшего до тех пор депутатом Госдумы от ЛДПР.

Дегтярев сначала заявил, что готов говорить с хабаровчанами и уважает протестующих, затем начал предлагать им лучше заняться работой или волонтерством и говорить, что будет говорить с людьми только в корректных форматах, а митинги начали устраивать приезжие провокаторы, в том числе из Грузии.