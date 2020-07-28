Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:50Заразились
на 28.07В России 823 515+5 395В мире 16 481 230+228 689

Водитель "Фургаломобиля" получил восемь суток ареста

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Хабаровска назначил восемь суток административного ареста водителю "Фургаломобиля" Ростиславу Буряку, активному участнику последних протестов. Автомобиль сопровождал демонстрантов и транслировал через динамик лозунги и песни о Фургале.

"Фургаломобиль" когда-то был микроавтобусом-фудтраком, владелец украсил его брендированными плакатами с изображением бывшего губернатора и лозунгами в его поддержку. Задержали Буряка 28 июля и вменили создание помех движению транспорта.

Суд проходил в открытом режиме, на оглашении решения присутствовали журналисты различных средств массовой информации. Во время оглашения приговора рядом со зданием суда присутствовало несколько десятков человек, которые пришли поддержать Буряка. Позже к ним присоединились митингующие, которые призывали освободить активиста.

У здания суда дежурят полицейские. Они призывают митингующих разойтись, но акция пока продолжается.

Акция в поддержку Фургала в Хабаровске

9
Хроника 09 – 28 июля 2020 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Хабаровск Хабаровский край Фургаломобиль Сергей Фургал

Новости по теме

Новости

Портфель экспортных заказов на российское оружие превысил $51 млрд

Источник назвал обсуждаемые страны для второго этапа запуска полетов

Источник назвал обсуждаемые страны для второго этапа запуска полетов

Дума уточнит процедуру применения российских санкций в ответ на действия Украины

Экономический кризис

Киноотрасли в РФ предрекли "огромные проблемы" из-за коронавируса

Ущерб от загрязнения Химкинского водохранилища оценили в 46 млн рублей

Ущерб от загрязнения Химкинского водохранилища оценили в 46 млн рублей

ЦБ допустил, что экономика вернется к уровню 2019 г. только в 2022 г.

Дело журналиста Ивана Сафронова

В Кремле переадресовали суду вопрос о замене Сафронову меры пресечения

В Кремле переадресовали суду вопрос о замене Сафронову меры пресечения
Пандемия коронавируса

Ростовский губернатор отложил отмену карантинных ограничений

Авиабилеты в Турцию подорожали почти вдвое по сравнению с 2019 годом

Авиабилеты в Турцию подорожали почти вдвое по сравнению с 2019 годом

ЦБ допустил повторение ситуации с отрицательными ценами на срочном рынке "Мосбиржи"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');