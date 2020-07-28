Водитель "Фургаломобиля" получил восемь суток ареста

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Хабаровска назначил восемь суток административного ареста водителю "Фургаломобиля" Ростиславу Буряку, активному участнику последних протестов. Автомобиль сопровождал демонстрантов и транслировал через динамик лозунги и песни о Фургале.

⚡️ Водитель фургаломобиля арестован на 8 суток pic.twitter.com/4tYdujXKWO — Алексей Новоселов (@novosyolov) July 28, 2020

"Фургаломобиль" когда-то был микроавтобусом-фудтраком, владелец украсил его брендированными плакатами с изображением бывшего губернатора и лозунгами в его поддержку. Задержали Буряка 28 июля и вменили создание помех движению транспорта.

Суд проходил в открытом режиме, на оглашении решения присутствовали журналисты различных средств массовой информации. Во время оглашения приговора рядом со зданием суда присутствовало несколько десятков человек, которые пришли поддержать Буряка. Позже к ним присоединились митингующие, которые призывали освободить активиста.

У здания суда дежурят полицейские. Они призывают митингующих разойтись, но акция пока продолжается.