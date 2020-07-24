Песков сообщил об участии в хабаровских митингах "приезжих дебоширов"

Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Нельзя говорить, что протесты в Хабаровске организованы из-за рубежа, но со временем ним присоединились приехавшие из других регионов "псевдооппозиционеры", специализирующиеся на подобных мероприятиях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать слова врио губернатора Михаила Дегтярева о том, что ситуация в регионе подогревается извне и что на митингах в поддержку уволенного губернатора Сергея Фургала были замечены иностранцы, прилетевшие из Москвы.

По словам Пескова, продолжающиеся акции протеста в Хабаровске "являются питательной почвой для разных квази или псевдооппозиционеров, специальных дебоширов, которые на этом кормятся и туда прилетели".

"В целом говорить о том, что это было организовано из-за рубежа нельзя. Мы об этом и не говорили. Но то, что со временем к этим акциям присоединились эти элементы, это однозначно. Здесь нет никаких противоречий", - сказал он.

Он подчеркнул, что президенту об этом не надо докладывать, так как "правоохранители на месте делают свою работу весьма корректно и правильно".

Отвечая на вопрос, является ли раскачивание ситуации в российском регионе из-за рубежа вопросом Кремля, Песков заявил: "Никто этого не допустит".

Выигравший губернаторские выборы 2018 года у единоросса кандидат от ЛДПР Сергей Фургал был задержан 9 июля и арестован по обвинению в причастности к заказным убийствам предпринимателей в середине 2000-х годов. На следующий день после его ареста, 11 июля в Хабаровском крае прошли акции в его поддержку.

С тех пор в Хабаровске такие митинги и шествия проходят ежедневно. В выходные дни они более многочисленны, по оценкам МВД по субботам в городе на улицы выходят по 10-12 тысяч человек. Люди требуют освобождения Фургала и его возвращения, уважения к их выбору или хотя бы проведения суда над ним в Хабаровске. Песков и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев высказывались, что понимают эмоции хабаровчан.

20 июля президент Владимир Путин отправил Фургала в отставку и назначил врио губернатора депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. 21 июля Дегтярев приехал в Хабаровск. Сначала он заявил, что готов разговаривать с людьми, и отмечал, что запросто выходит на улицу и сам может зайти в магазин. Затем он посоветовал митингующим работать или хотя бы стать волонтерами. Потом он заявил, что не выйдет к тем, кто кричит под окнами, а с людьми будет общаться только "в корректных форматах".

24 июля он объявил, что будет принимать обращения и жалобы хабаровчан через свой инстаграм, доступ к которому даст пресс-службе краевого правительства, а также заявил, что со временем митинги в региона стали организовывать приезжие, в том числе иностранцы. 25 июля в субботу, когда в Хабаровске может состояться очередная массовая акция, Дегтярев уедет из города для поездки по региону.