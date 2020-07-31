В Крыму ищут хозяина собаки из попавшего в ДТП микроавтобуса

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Собака потерялась в Крыму после автоаварии, жертвой которой стали девять человек, сообщила "Интерфаксу" местная жительница Виктория, которая пытается найти хозяев.

"Собака с аварии, была в машине. Чья она, мы не знаем. Ее привезли в Белогорской райотдел полиции, а я забрала ее себе, пока ищу хозяев", - сказала собеседница агентства.

Фотографии черной коротколапой собаки она выложила в соцсетях, волонтеры распространяют информацию о ней для поиска хозяев. При этом неравнодушная крымчанка заверила, что не выбросит собаку на улицу: если хозяева не найдутся, оставит ее себе.

Смертельное ДТП в Крыму

Микроавтобус Mercedes, который вез туристов из Краснодара, рано утром 31 июля врезался во впереди идущий грузовик в Белогорском районе Крыма на трассе "Таврида". По предварительным данным, водитель уснул за рулем. В результате ДТП погибли девять человек, включая водителя.

Семь пострадавших в аварии, включая беременную женщину, госпитализированы в разные больницы. Двоим детям оказали помощь амбулаторно - их забрал отец.

По данным МВД, микроавтобус был взят перевозчиком в аренду, перевозки осуществлялись по заказу. Предварительно установлено, что лицензия у перевозчика есть, нарушений в путевых документах не обнаружено.

Возбуждено два уголовных дела: по ч.5 ст.264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проверки начали прокуратура и Ространснадзор.

На территории Белогорского района введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера муниципального уровня.