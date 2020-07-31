Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Один из пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Крыму скончался в больнице, таким образом число погибших в аварии выросло до девяти человек.

"К сожалению, несмотря на все усилия врачей, один из пациентов умер", - сообщили "Интерфаку" в Минздраве республики.

По информации министерства, четверо пострадавших доставлены в больницу Белогорска, рядом с которым произошло ДТП: один из пациентов находится в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени тяжести. Еще четверо были доставлены в больницу Симферополя, один из них умер, двое пациентов - в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней тяжести. Двум детям оказали помощь амбулаторно, законный представитель отказался от их госпитализации.

Ранее вице-премьер Крыма Елена Романовская сообщила агентству, что в аварии пострадали десять человек, включая беременную и двух детей, которых из больницы забрал отец.

Микроавтобус Mercedes Sprinter рано утром в пятницу врезался в ехавший впереди грузовик на трассе "Таврида". По предварительным данным, водитель уснул за рулем.

По информации источника "Интерфакса", водитель микроавтобуса, который зарегистрирован на частное лицо в Краснодарском крае, занимался частным извозом. Он был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха.

Министр транспорта Крыма Сергей Карпов добавил, что водитель микроавтобуса, который ехал из Краснодара в Севастополь и врезался в грузовик, ехал по маршруту без документов. "Это перевозчик, предварительно, нелегальный", - сказал он.

Возбуждено два уголовных дела: о нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.