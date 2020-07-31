Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:44Заразились
на 31.07В России 839 981+5 482В мире 17 295 538+266 383

Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Один из пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Крыму скончался в больнице, таким образом число погибших в аварии выросло до девяти человек.

"К сожалению, несмотря на все усилия врачей, один из пациентов умер", - сообщили "Интерфаку" в Минздраве республики.

По информации министерства, четверо пострадавших доставлены в больницу Белогорска, рядом с которым произошло ДТП: один из пациентов находится в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени тяжести. Еще четверо были доставлены в больницу Симферополя, один из них умер, двое пациентов - в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней тяжести. Двум детям оказали помощь амбулаторно, законный представитель отказался от их госпитализации.

Ранее вице-премьер Крыма Елена Романовская сообщила агентству, что в аварии пострадали десять человек, включая беременную и двух детей, которых из больницы забрал отец.

Микроавтобус Mercedes Sprinter рано утром в пятницу врезался в ехавший впереди грузовик на трассе "Таврида". По предварительным данным, водитель уснул за рулем.

По информации источника "Интерфакса", водитель микроавтобуса, который зарегистрирован на частное лицо в Краснодарском крае, занимался частным извозом. Он был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха.

Министр транспорта Крыма Сергей Карпов добавил, что водитель микроавтобуса, который ехал из Краснодара в Севастополь и врезался в грузовик, ехал по маршруту без документов. "Это перевозчик, предварительно, нелегальный", - сказал он.

Возбуждено два уголовных дела: о нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Крым

Новости по теме

Новости

На депутата Галямину завели уголовное дело по "дадинской статье"

Больше трети россиян одобряют насилие "псевдополицейских" активистов в отношении нарушителей

В России коронавирус нашли еще у 5 482 человек

В России коронавирус нашли еще у 5 482 человек

Россиянам посоветовали не бронировать заранее билеты за границу

Россиянам посоветовали не бронировать заранее билеты за границу

Беглов пообещал изменить поспешный закон о барах-"наливайках"

Беглов пообещал изменить поспешный закон о барах-"наливайках"

Число пострадавших в смертельном ДТП в Крыму выросло до 10

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Дегтярев не будет посещать в СИЗО хабаровского экс-губернатора Фургала

Водитель попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму погиб

Водитель попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму погиб

Беременную и еще трех человек госпитализировали после ДТП в Крыму

В МВД уточнили обстоятельства ДТП с восемью погибшими в Крыму

В МВД уточнили обстоятельства ДТП с восемью погибшими в Крыму
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');