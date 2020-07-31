Второе уголовное дело возбуждено после крупной аварии в Крыму

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Крымские следователи возбудили уголовное дело о неотвечающих требованиям безопасности услугах (статья 238 УК РФ) после автоаварии с микроавтобусом, в которой погибли восемь человек, сообщили журналистам в главном управлении СКР по республике.

Ранее уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) возбудили в МВД Крыма.

Как сообщалось, микроавтобус Mercedes Sprinter рано утром в пятницу врезался во впереди идущий грузовик в Белогорском районе Крыма на трассе "Таврида". По предварительным данным, водитель уснул за рулем. В результате ДТП погибли восемь человек, включая водителя.

По информации источника "Интерфакса", водитель микроавтобуса, который зарегистрирован на частное лицо в Краснодарском крае, занимался частным извозом. В момент ДТП он был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха.

Вице-премьер Крыма Елена Романовская сообщила агентству, что в результате аварии пострадали десять человек, включая беременную и двух детей, которых забрал из больницы отец.