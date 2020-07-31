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Режим ЧС муниципального уровня ввели после смертельного ДТП в Крыму

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера муниципального уровня введен в пятницу на территории Белогорского района Крыма, где микроавтобус с туристами врезался в грузовик, сообщает пресс-служба районной администрации.

Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения, говорится в сообщении.

Микроавтобус Mercedes, который вез туристов из Краснодара, рано утром 31 июля врезался во впереди идущий грузовик в Белогорском районе на трассе "Таврида". По предварительным данным, водитель уснул за рулем. В результате ДТП погибли девять человек, включая водителя.

Семь пострадавших в аварии, включая беременную, госпитализированы в разные больницы. Двоим детям оказали помощь амбулаторно - отец их забрал. Всего в результате ЧП пострадали 10 человек, сообщила "Интерфаксу" вице-премьер Крыма Елена Романовская.

По данным МВД, микроавтобус был взят перевозчиком в аренду, перевозки осуществлялись по заказу. Предварительно установлено, что лицензия у перевозчика есть, нарушений в путевых документах не обнаружено.

Возбуждено два уголовных дела: по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проверки начали прокуратура и Ространснадзор.

Крым

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