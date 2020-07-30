Адвокат не исключил вынесение приговора Ефремову уже в августе

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Приговор артисту театра и кино Михаилу Ефремову по делу о пьяном ДТП может быть вынесен уже в августе, заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

"Судья решила, что мы будем слушаться каждый день. С 5 числа (августа - ИФ) каждый день - на приговор, я думаю, мы так выйдем уже в августе", - сказал Добровинский журналистам в четверг.

Как сообщалось, Пресненский суд Москвы 5 августа приступит к рассмотрению дела Ефремова. Сегодня, 30 июля, также стало известно, что домашний арест артисту продлен до 22 января 2021 года.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен.

Изначально актер признавал вину, однако потом, как заявлял его адвокат Эльман Пашаев, отказался от признания.