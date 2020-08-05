Въезд иностранцев в Россию за полгода сократился на 60%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Россию в первом полугодии 2020 года посетили на 60% меньше иностранных граждан, чем годом ранее, при этом въездной поток с целью туризма сократился на 83,6%, следует из статистики Погранслужбы ФСБ.

Абсолютное большинство зарубежных гостей прибыли в первом квартале года - 5,5 млн. Во втором квартале Россию посетили 509 тысяч иностранцев.

Больше всего иностранцев в первом полугодии прибыло из Украины - 1,7 млн. Следом с большим отрывом идут Казахстан - 885 тыс., Узбекистан - 620 тыс., Таджикистан - 373 тыс. и Азербайджан - 233 тыс. В топ-10 также вошли Киргизия - 212,3 тыс., Финляндия - 170,9 тыс., Армения - 160,4 тыс., Абхазия - 137,5 тыс. и Китай - 126,5 тыс.

С туристической целью во втором квартале года Россию не посетил ни один человек. Таким образом, иностранный турпоток за полгода составил 322,8 тыс. человек, это на 83,6% меньше, чем в первом полугодии 2019-го (тогда приехали 1,97 млн гостей).

Больше всего туристов прибыло из Китая - 47,6 тыс. (-92%), Южной Кореи - 29,7 тыс. (-82,5) и Германии - 21 тыс. (-89,1%), а также Израиля - 18,7 тыс. (75,8%) и Франции - 17,7 тыс. (-75,7%).

В первой десятке также путешественники из Эстонии (15,5 тыс.), Таиланда (8,9 тыс.), Турции (8,6 тыс.), Италии (8,1 тыс.) и Литвы (8 тыс.).

Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с иностранными государствами для предотвращения завоза коронавирусной инфекции. Первые рейсы (за исключением вывозных) в зарубежные страны отправились 1 августа - в Турцию, Великобританию и Танзанию.